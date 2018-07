Selena Gomez bateu um recorde anteriormente detido por Beyoncé: o de fotografia que, no Instagram, mais rapidamente chegou à marca de um milhão de likes.



O feito deve-se à partilha, por parte da cantora, de uma galeria de fotos da festa do seu 26º aniversário, a bordo de um iate.

Em apenas 13 minutos, estas imagens conquistaram um milhão de likes, tendo agora (26 de julho) mais de nove milhões de "gostos".

Anteriormente, o recorde era detido por Beyoncé, cuja foto com os filhos gémeos obteve quase oito milhão de likes em 12 horas.

Veja aqui as fotos de Selena, que é a pessoa mais seguida do Instagram, com 139 milhões de seguidores, e de Beyoncé, que no seu Instagram é seguida por 116 milhões de pessoas - mas não segue ninguém.