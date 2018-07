“I just wanted to be one of the Strokes”, canta Alex Turner no início do mais recente álbum dos Arctic Monkeys, lançado este ano. Há 12 anos, os ingleses posavam para a mesma foto com os seus heróis de Nova Iorque, na cerimónia de entrega dos prémios do NME de 2006.



A publicação britânica recuperou agora a imagem, da autoria do fotógrafo Dean Chalkley. Na altura, os Strokes já iam no seu terceiro álbum, “First Impressions of Earth”, ao passo que os Arctic Monkeys haviam lançado, naquele ano, a estreia “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not”.



Veja aqui a foto:

Os Arctic Monkeys estiveram em Portugal em julho, atuando no NOS Alive. Quanto a Julian Casablancas, vocalista dos Strokes, deu um concerto polémico no Super Bock Super Rock, com a sua outra banda, os Voidz. Veja aqui as fotos.

1 / 15 Rita Carmo 2 / 15 Rita Carmo 3 / 15 Rita Carmo 4 / 15 Rita Carmo 5 / 15 Rita Carmo 6 / 15 Rita Carmo 7 / 15 Rita Carmo 8 / 15 Rita Carmo 9 / 15 Rita Carmo 10 / 15 Rita Carmo 11 / 15 Rita Carmo 12 / 15 Rita Carmo 13 / 15 Rita Carmo 14 / 15 Rita Carmo 15 / 15 Rita Carmo