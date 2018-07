Salvador Sobral continua a apresentar novas versões para 'Anda Estragar-me os Planos', a canção que Joana Barra Vaz levou ao Festival da Canção.



Depois de uma versão ao piano, com Júlio Resende, e de uma ao vivo em Aveiro, no início deste mês, o músico cantou agora uma versão mais “tropical”.



Veja aqui a canção, cantada na Madeira, no interior de um autocarro antigo, utilizado nos transfers do NOS Summer Opening, festival no qual Salvador Sobral atuou.

Com Salvador Sobral estão os músicos Joel Silva, André Santos (tocando rajão, instrumento tradicional da Madeira), André Rosinha e Júlio Resende, bem como a manager do cantor, Ana Paulo.



A canção foi tocada novamente no concerto:

Veja aqui as versões anteriores que Salvador Sobral fizera de 'Anda Estragar-me os Planos' e a mesma composição, da autoria de Francisca Cortesão e Afonso Cabral, interpretada no Festival da Canção por Joana Barra Vaz.