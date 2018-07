A família de Demi Lovato emitiu um comunicado após a hospitalização da cantora, devido a uma overdose de drogas.

Recorde-se que Lovato foi encontrada inconsciente, em sua casa, tendo sido tratada por paramédicos mas sem no entanto lhes revelar aquilo que tomou.

O website TMZ havia avançado que a cantora sofreu uma overdose de heroína, o que foi desmentido por fonte próxima de Lovato.

Demi Lovato está neste momento "estável", tendo um representante da cantora e da família pedido "privacidade".

"A Demi está acordada e na companhia da família, que quer agradecer o apoio e o amor de todos", afirmou. "Alguma da informação veiculada não está correta e eles clamam, respeitosamente, por privacidade".

O historial de consumo de drogas da cantora é bastante conhecido, assim como o seu consumo de álcool. Recentemente, a cantora revelou, através do single 'Sober', ter tido uma recaída após seis anos sem consumir qualquer substância.

Lovato foi uma das estrelas do cartaz do Rock In Rio-Lisboa, onde 'Sober' foi interpretada pela primeira vez ao vivo, a 24 de junho. Leia aqui a reportagem e veja as fotos do concerto.