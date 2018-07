Bryan Ferry publicou no seu Twitter uma mensagem na qual se diz “muito triste e chocado” com a morte de Lucy Helmore, com quem foi casado entre 1982 e 2003.

A modelo e socialite tinha 58 anos e faleceu subitamente na passada segunda-feira, 23 de julho, durante umas férias na Irlanda.

A causa da sua morte ainda não é conhecida.



A família de Lucy Helmore revelou, em comunicado, que a britânica morreu “rodeada pelos seus adorados cães, Daisy, Peg e Daphne. O seu marido, Robin, e os seus filhos estão naturalmente arrasados e pedem respeito pela sua privacidade neste período difícil”.

Lucy Helmore, que trabalhou como modelo e aparece na capa de “Avalon”, usando o capacete, casou com Bryan Ferry em 1982, quando tinha 22 anos. Com o cantor, 22 anos mais velho, teve quatro filhos: Otis, Isaac, Tara e Merlin.

Em 2006, casou com Robin Birley, adotando o seu apelido.

Bryan Ferry, que Lucy Helmore terá ajudado a deixar o vício em cocaína, esteve recentemente em Portugal, atuando no NOS Alive.