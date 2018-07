Demi Lovato foi hospitalizada na sequência de uma aparente overdose de heroína, avançou o site TMZ. Não é conhecido ainda o boletim clínico da artista, mas o site da revista People aponta que o estado de saúde da norte-americana é "estável".

A cantora de 25 anos foi encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood. À chegada dos paramédicos, ter-lhe-á sido ministrado um fármaco para tratamento de overdoses de heroína, refere o TMZ,

Demi terá ido a uma festa de aniversário em West Hollywood, na segunda feira à noite, tendo publicado posteriormente fotos da ocasião no seu Instagram privado.

É conhecido o historial de consumo de drogas da cantora. Recentemente, Lovato sublinhou mesmo que está há seis anos sem, alegadamente, consumir álcool, cocaína e opiáceos - o seu single mais recente, 'Sober', versa sobre isso mesmo.

Recorde-se que Lovato foi uma das estrelas do cartaz do Rock In Rio-Lisboa, onde de resto 'Sober' foi interpretada pela primeira vez ao vivo, a 24 de junho. Leia aqui a reportagem e veja as fotos do concerto.