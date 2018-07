A reportagem BLITZ deu conta da "história infeliz" do espetáculo de Julian Casablancas e dos seus Voidz, no passado sábado, no Super Bock Super Rock, descrevendo-o como "massacre interminável de hora e meia". Também a generalidade dos fãs, a julgar pelos comentários nas redes sociais, não saiu da Altice Arena nada satisfeita.

No Facebook da BLITZ, em comentários à reportagem do concerto, foram vários os elementos do público que apontaram o dedo ao som estridente que se fez ouvir na maior sala do país.

As reclamações fizeram-se sentir também no Facebook do Super Bock Super Rock. O excessivo volume de som foi constantemente visado: "uma violência para os tímpanos", "inacreditável o volume de som", "som insuportável e prejudicial para a saúde auditiva", "obrigado por esta dor de ouvidos", "som vergonhoso" são algumas das críticas.

"Nunca tinha visto tanta gente a abandonar um concerto em tão pouco tempo. Ficaram a cantar para as moscas", escreve uma fã. Outra descreve o concerto como "a pior experiência da minha vida", e há ainda um comentário que resume, em jeito de conclusão: "lá que foi uma forma original de terminar o festival, foi".