O ator Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimes em "The Walking Dead" desde 2010, confirmou a sua saída da série.

Esta revelação foi feita aos fãs da série durante a Comic Con de San Diego, nos EUA, na passada sexta-feira.

"Há um elefante na sala e julgo que muitos de vós quererão saber se este é ou não o meu último ano", disse.

"Esta será a última temporada em que interpretarei Rick Grimes. Adoro a série, significa tudo para mim. Adoro as pessoas que o fazem e as que a vêem. Foi a mais bela e extraordinária experiência da minha carreira graças a vocês".

Sobre os seus planos mais próximos, o ator disse apenas que irá fazer uma pausa após a sua saída, para estar com a família.

A nona temporada de "The Walking Dead", a última com Andrew Lincoln, chegará ao pequeno ecrã no próximo mês de outubro.