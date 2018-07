Já desconfiávamos que Julian Casablancas tinha andado em frente e que os seus Strokes, provavelmente, não passarão agora de um sonho bonito que ficará encerrado no passado. Vímo-lo depositar a sua energia nos Voidz e demos uma oportunidade. E depois demos outra. À segunda, ou seja, ao segundo álbum, até começámos a convencer-nos de que teria pernas para seguir em frente: "Virtue", editado em março deste ano, é uma interessante viagem psicadélica pelo rock, com momentos tão bons quanto 'QYURRYUS' ou 'All Wordz Are Made Up'... Tem até as guitarras de 'Leave It in My Dreams', que se aproximam levemente dos Strokes. Depois do massacre interminável de hora e meia desta última noite de Super Bock Super Rock, Casablancas esgotou as suas chances connosco.

Depois de um belo arranque, com a descarga violenta de bateria de 'M.utally A.ssured D.estruction', a banda norte-americana rebentou logo com o exotismo de 'QYURRYUS', mais a sua guitarra bem arranhada. De então em diante, foi sempre a descer. Embebendo a voz em distorções, reverbs e auto-tune, Casablancas lamuriou-se, guinchou, berrou como que possuído por um vocalista de uma banda de metal e deu largas aos seus delírios patéticos: "eu engulo ao primeiro encontro", "bem-vindos à Arca de Noé", "não consigo largar a Internet, ajudem-me", "continuo a nadar, a tentar encontrar-vos"...

Entre a intensidade de 'Pyramid of Bones' e a estranheza decadente da "balada" 'Pointlessness' - há beleza escondida ali - o músico lá foi tentando fazer a sua negação dos Strokes, mas o entusiasmo da plateia, que já não era assim tão volumosa no início, foi esmorecendo e ficaram cada vez menos resistentes. A energia pós-punk de 'Where No Eagles Fly', o tropicalismo industrial de 'Father Electricity' e uma citação bastante direta dos Doors em 'Crunch Punch' não foram suficientes para apagar a imagem de canções inacabadas e desnorteadas: apontam para todo o lado e nunca vão a lado nenhum... E nota-se melhor em palco do que em disco. "Isto nem soa a música, é mais uma luta". Talvez.

Não que muita gente tivesse pedido, mas houve efetivamente um encore: apenas acompanhado pelo teclista, Casablancas ameaçou 'You Only Live Once' dos Strokes, mas rapidamente mudou de ideias e chamou o resto da banda para terminar a atuação com algo ao que já ninguém prestou grande atenção. Parafraseando o presidente norte-americano: foi "triste".