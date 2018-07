Um dos últimos vídeos da série de YouTube "Kids React" incidiu sobre uma das bandas rock mais famosas da história: os Queen.

Um grupo de crianças foi exposto às canções do grupo britânico, com muitos a reconhecer temas como 'Radio Ga Ga' e outros a achá-los "aborrecidos".

Porém, houve pelo menos dois temas que todos conseguiram apreciar: "We Will Rock You", acompanhando o seu ritmo com palmas, e "Bohemian Rhapsody", recebida com headbanging. Veja aqui: