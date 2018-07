A relação calorosa e íntima que Benjamin Clementine tem vindo a alimentar com o público português não é uma novidade, mas mesmo sabendo que ia jogar em casa esta noite, no festival Super Bock Super Rock, o músico britânico esmerou-se e não desistiu enquanto não teve uma Altice Arena meio cheia/meio vazia na palma da mão. Ao piano, de pé a exigir silêncio enquanto cantava a cappella ("quem está a falar? quero silêncio, por favor") ou entregando o protagonismo ao coletivo de cordas que o acompanhou, belíssimamente, em palco, Clementine mostrou já estar muito longe do rapaz de porte tímido que vimos atuar há três anos no palco secundário deste mesmo festival.

Com "I Tell a Fly", segundo álbum, ainda relativamente fresco na memória, o músico deu início à atuação, sentado ao piano, com o lamento de 'Ave Dreamer', faixa de encerramento do disco, e a corrida de percussão de 'An Awkward Fish', seguindo depois por várias incursões ao passado. A voz rica e peculiar, com um vibrato a fazer lembrar Nina Simone, enche-se de gala quando puxa pelo "meu Portugal" ("é uma pena não falar português... Um dia... Um bom dia") antes de introduzir a canção "que é a razão de estarem aqui, porque foi a primeira que ouviram, acho eu": a intensa 'Nemesis' é, então, defendida numa versão que ora esconde ora deixa a nu a secção de cordas por entre uma tempestade de guitarra elétrica e bateria.

"Para esta próxima canção gostaria de vos apresentar a mais elegante, mais bonita, mais autêntica das vozes". Falava da fadista Ana Moura, convidada previamente anunciada para o concerto... E foi com uma espiral de piano que as duas vozes seguiram e se encontraram em 'I Won't Complain', recuperado ao EP de estreia, de 2013. A segurança da voz de Moura encontrou o par perfeito no portentoso registo de Clementine e ajudou a transformar o momento num dos mais celebrados da noite. Depois de a fadista sair de palco, a boa disposição do músico tornou-se uma evidência: "suponho que isto seja o final... acabou!", ameça, como a resposta que recebeu foi um gigante "não", acrescenta "deem as boas vindas ao palco ao... Seu Jorge"... a reação foi, momentaneamente, efusiva... "nos vossos sonhos", ri-se.

'Condolence' foi, depois, dedicada a "uma senhora que morreu há uns meses, de cancro" e à sua família; com a gigante 'London' pediu ao público para dançar; a distorção alienígena de 'Phantom of Aleppoville' arrancou da sua voz gritos fantasmagóricos de contornos operáticos; 'Jupiter' trouxe uma certa, e acolhedora, leveza que ajudou a preparar o final da atuação. 'Adios' foi o "adeus" perfeito, com Clementine e dois dos músicos que o acompanham em palco a descerem à plateia para um diálogo direto com os fãs. O momento de auto-afirmação "the decision is mime/'cause the vision is mine" alongou-se até ao duelo final, com um admirador a aguentar e a responder sem receios à pressão do olhar desafiante do músico. "Eu vou-me lembrar de Portugal para sempre" é a mensagem que deixa, escrita, na bandeira de Portugal exibida no ecrã gigante. Portugal também nunca se vai esquecer dele.