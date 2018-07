Manel Cruz foi, ontem à noite, um dos convidados do espetáculo de homenagem a Zé Pedro, no Super Bock Super Rock.



Chamado ao palco por Carlão, que o apresentou como o seu "man crush", o músico do Porto cantou 'Circo de Feras', que os seus Ornatos Violeta já haviam gravado em 1999, para a compilação de homenagem aos Xutos & Pontapés, "XX Anos XX Bandas".

Veja aqui:

Recorde aqui a versão dos Ornatos Violeta:

1 / 57 Rita Carmo 2 / 57 Rita Carmo 3 / 57 Rita Carmo 4 / 57 Rita Carmo 5 / 57 Rita Carmo 6 / 57 Rita Carmo 7 / 57 Rita Carmo 8 / 57 Rita Carmo 9 / 57 Rita Carmo 10 / 57 Rita Carmo 11 / 57 Rita Carmo 12 / 57 Rita Carmo 13 / 57 Rita Carmo 14 / 57 Rita Carmo 15 / 57 Rita Carmo 16 / 57 Rita Carmo 17 / 57 Rita Carmo 18 / 57 Rita Carmo 19 / 57 Rita Carmo 20 / 57 Rita Carmo 21 / 57 Rita Carmo 22 / 57 Rita Carmo 23 / 57 Rita Carmo 24 / 57 Rita Carmo 25 / 57 Rita Carmo 26 / 57 Rita Carmo 27 / 57 Rita Carmo 28 / 57 Rita Carmo 29 / 57 Rita Carmo 30 / 57 Rita Carmo 31 / 57 Rita Carmo 32 / 57 Rita Carmo 33 / 57 Rita Carmo 34 / 57 Rita Carmo 35 / 57 Rita Carmo 36 / 57 Rita Carmo 37 / 57 Rita Carmo 38 / 57 Rita Carmo 39 / 57 Rita Carmo 40 / 57 Rita Carmo 41 / 57 Rita Carmo 42 / 57 Rita Carmo 43 / 57 Rita Carmo 44 / 57 Rita Carmo 45 / 57 Rita Carmo 46 / 57 Rita Carmo 47 / 57 Rita Carmo 48 / 57 Rita Carmo 49 / 57 Rita Carmo 50 / 57 Rita Carmo 51 / 57 Rita Carmo 52 / 57 Rita Carmo 53 / 57 Rita Carmo 54 / 57 Rita Carmo 55 / 57 Rita Carmo 56 / 57 Rita Carmo 57 / 57 Rita Carmo

Reportagem do concerto de homenagem aqui.