Os Radiohead regressaram a Toronto, no Canadá, seis anos depois de um acidente em palco naquela mesma cidade ter provocado a morte a um dos técnicos da banda.

Em 2012, durante um concerto dos Radiohead no Downsview Park, parte do palco colapsou, matando Scott Johnson - técnico de bateria dos britânicos - e deixando três outras pessoas feridas.

O Ministério do Trabalho da região do Ontário procurou levar a Live Nation, promotora responsável por esse concerto, a tribunal, juntamente com a empresa de armação Optex Staging and Services e o engenheiro Domenic Cugliari, mas sem sucesso.

Na passada quarta-feira, em declarações à BBC Newsnight, o baterista Philip Selway disse que todo o caso tem sido "frustrante" para os Radiohead.

"Não temos tido respostas. Sem essas respostas não podemos assegurar que um incidente deste género não volta a acontecer", lamentou.