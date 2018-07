Os xx continuam a crescer a olhos vistos e mostraram esta noite, em Lisboa, que a força da simplicidade das suas músicas é cada vez mais expressiva, fazendo-os voar sempre mais alto. A timidez da adolescência deu lugar a uma confiança admirável em palco e Romy, Oliver e Jamie são hoje, mais do que nunca, um livro aberto que convida a cada vez maior legião de fãs a ler avidamente cada capítulo que escrevem.

Ainda com o terceiro disco, “I See You”, na bagagem, a banda britânica provou que todas as peças encaixaram no sítio certo, com as canções mais recentes a entrosarem muito bem com as mais antigas. Se Jamie era o discreto terceiro elemento na fase inicial do percurso dos três amigos, hoje é ele quem comanda com mão de ferro aquilo que os xx têm para oferecer, quer em disco quer em palco. Prova disso são as novas roupagens, mais densas, que revestem “clássicos” como ‘Shelter’ ou ‘Infinity’, dois dos momentos mais celebrados do concerto desta noite no Super Bock Super Rock.

A sala maior da Altice Arena compôs-se muito bem para receber o trio, que não se fez rogado na hora de demonstrar o amor que nutre pelo público português. “Queremos que saibam que vos vemos e vos adoramos”, disseram Oliver e Romy em momentos distintos da atuação. E acreditamos verdadeiramente neles. Quanto mais não seja porque continuam a regressar e a ser abraçados cada vez mais carinhosamente por plateias devotas, que tanto cantam a gigante ‘Crystalised’ (esta noite com um final celebrado em histeria total) ou uma maravilhosa ‘Angels’, guardada cuidadosamente para o final, como os temas mais novos, da suave ‘I Dare You’, apresentada numa versão menos expansiva, à sensível ‘Say Something Loving’ ou, claro, ao hino ‘On Hold’, oferecido numa versão magistralmente remisturada por Jamie.

Essa mesma ‘On Hold’ foi, de resto, uma espécie de coroar da sequência mais ritmada da atuação, deixando bem claro que o homem encarregue da produção é mesmo a grande força motriz da banda. Antes, tinham passado de uma versão frenética de ‘Shelter’ diretamente, e sem interrupções, para uma incursão, a única, pelo registo que Jamie editou a solo: ‘Loud Places’ encheu o palco de cor e a plateia de movimento.

Entre uma ‘Sunset’, sussurrada por Romy entre batidas cortantes, uma sempre lúbrica ‘Infinity’, a solenidade de ‘Performance’, apresentada a solo pela cantora e guitarrista (“é um tema muito especial para mim”), e uma ‘Fiction’ dedicada à comunidade LGBT presente na sala do Parque das Nações (que reagiu de forma efusiva à dedicatória), o coletivo de Londres construiu mais um espetáculo triunfal em Portugal. “Este é um concerto especial para nós porque é o último desta digressão pela Europa. Estamos na estrada há dois anos e muita coisa aconteceu”, atirou Oliver em jeito de despedida, “quero que se divirtam muito e deixem as preocupações de lado”. Assim foi.