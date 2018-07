Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain e Courtney Love, falou sobre o impacto da morte do pai e líder dos Nirvana. Hoje com 25 anos, a norte-americana, que tinha menos de dois anos quando Kurt se suicidou, diz que é constantemente relembrada do pais, "todos os dias" da sua vida.

Numa entrevista à Reuters, na ocasião da sua visita à exposição "Growing Up Kurt" no Museum of Style Icons, na Irlanda, Frances disse: "ele é inescapável na minha vida, vejo uma t-shirt dos Nirvana todos os dias".

"A minha dinâmica com o Kurt é, provavelmente, mais parecida com a dinâmica de um fã porque há ali quase algo de intocável", acrescenta, "toda a informação que tenho [sobre ele] chega-me através de histórias. Ele está ali todos os dias da minha vida".

Frances Bean diz ainda que, por vezes, se sente "um pouco frustrada": "já tive crises emocionais em Ubers e ele aparece na rádio e eu fico 'preciso tanto de ti neste momento'".