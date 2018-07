Os Pearl Jam tocaram esta semana em Londres, depois de no mês passado terem cancelado um concerto naquela sala, a O2 Arena, por perda de voz de Eddie Vedder.



Poucos dias depois do concerto em Portugal, o vocalista pediu desculpa aos fãs britânicos: "Gostava de pedir desculpa e agradecer a todos os que estão aqui e também a toda a gente na banda. Nunca me tinha acontecido [ficar sem voz], por isso fiquei de coração partido. E ter a garganta rebentada e o coração partido foi um verdadeiro pesadelo".



Edddie Vedder pediu ainda desculpa a todos os fãs que, na sequência do cancelamento, tiveram de mudar os seus planos. "Estou muito grato a todos vós e vou tentar compensar-vos esta noite", garantiu. "Por isso, nas imortais palavras de Marvin Gaye, let's get it on".

No alinhamento de 33 canções, os Pearl Jam incluíram versões de Bob Dylan, Tom Petty, Victoria Williams e The Who, passando ainda por 'Stairway To Heaven', dos Led Zeppelin, e 'Seven Nation Army', dos White Stripes.

Veja aqui o alinhamento do concerto de Londres.



Oceans

Nothing as It Seems

Go

Corduroy

Save You

Do the Evolution

Given to Fly

In Hiding

I Am Mine

Green Disease

Even Flow

Daughter

You Are (dedicada à filha de Matt Cameron)

Satan's Bed

Can't Deny Me

Mankind

Whipping

Lukin

Rearviewmirror



Encore

I Won't Back Down (Tom Petty)

Fatal

Around the Bend

Jeremy

Mind Your Manners

Breath

Crazy Mary (Victoria Williams) (com passagem por Stairway to Heaven, dos Led Zeppelin)

Porch (com 'Seven Nation Army')

Encore 2

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Wasted Reprise

Alive

Baba O'Riley (The Who)

Yellow Ledbetter

Encore 3

All Along the Watchtower (Bob Dylan)

Veja aqui alguns vídeos.