Começa amanhã, 19 de julho, em Lisboa a 24ª edição do festival Super Bock Super Rock.



Criado em 1995, o evento já teve numerosas encarnações, desde os concertos de sala, em mais do que uma cidade, à passagem pelo Meco, onde assentou arraiais durante cinco anos anos, antes de passar a realizar-se no Parque das Nações.



Amanhã, quinta-feira, o destaque vai para os ingleses The xx e os franceses Justice, bem como para a homenagem a Zé Pedro, logo às 20h, na qual vários músicos portugueses irão recordar o legado do timoneiro dos Xutos & Pontapés, desaparecido no ano passado. Na sexta-feira, o dia é dedicado ao hip-hop, com os norte-americanos Travis Scott e Anderson .Paak no horário nobre, depois do português Slow J, que no ano passado tocou no segundo palco, e no sábado Julian Casablancas & the Voidz são os cabeças de cartaz, com Benjamin Clementine e La Fura dels Baus, a singular companhia de teatro catalã, também em destaque.



Ainda há bilhetes para o Super Bock Super Rock, entre 55 euros (bilhete diário) e 109 euros (passe de três dias) ou 150 euros (bilhete diário VIP com acesso ao front stage) e 260 euros (passe VIP com acesso ao front stage).

Os concertos terão lugar no palco Super Bock (no interior da Altice Arena), no palco EDP (sob a pala do Pavilhão de Portugal), no palco LG by Rádio SBSR (no exterior da Altice Arena) e no Palco Somersby.



19 de julho

Palco Super Bock

00h10 - Justice

22h15 - The xx

20h00 - Tributo Who the F*ck Is Zé Pedro



Palco EDP

22h50 - The Vaccines

21h15 - Lee Fields & the Expressions

19h20 - Temples

18h00 - Parcels

17h00 - The Parkinsons



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Mirror People

21h00 - Filipe Sambado e os Acompanhantes

19h20 - Vaiapraia e as Rainhas do Baile



Palco Somersby

2h50 - Songhoy Blues

1h30 - Mahalia



20 de julho

Palco Super Bock

23h50 - Travis Scott

22h00 - Anderson .Paak & the Free Nationals

20h00 - Slow J



Palco EDP

22h50 - Tom Misch

21h10 - Princess Nokia

19h20 - Oddisee & Good Company

18h00 - Prof Jam

17h00 - Olivier St. Louis



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Ermo

21h10 - Luís Severo

19h20 - Virtus



Palco Somersby

2h50 - Pierre Kwenders

1h05 - The Alchemist



21 de julho

Palco Super Bock

00h00 - Julian Casablancas & the Voidz

23h20 - La Fura Dels Baus

21h40 - Benjamin Clementine

21h20 - La Fura Dels Baus

20h00 - Stormzy



Palco EDP

22h15 - The The

20h40 - Sevdaliza

19h20 - Baxter Dury

17h30 - Isaura

Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Pop Dell'Arte

21h00 - Keep Razors Sharp

19h20 - Sunflowers



Palco Somersby

2h40 - DJ Big

1h10 - Sofi Tukker

Quanto a transportes públicos, a estação de metro mais próxima do recinto é a de Lisboa Oriente (linha vermelha).

Todas estas carreiras de Carris - 705, 708, 725, 728, 744, 750, 759, 782, 794 , 26B - passam também perto do festival (705 e 782 só nos dias úteis). De madrugada, as carreiras são a 208 e 210.

Durante os dias de festival, será efetuado um reforço no metro até à 1h, nas linhas verde e vermelha.



A partir da 1h e até às 5h, a Carris terá autocarros grátis da Gare do Oriente até ao Cais do Sodré (além dos autocarros normais).

Estas são as paragens do autocarro grátis:

Est. Oriente – Av. Marechal Gomes da Costa – Rotunda do Aeroporto – Av. Brasil – Campo Grande – Av. República – Saldanha – Av. Fontes Pereira de Melo – Marquês de Pombal – Av. Liberdade – Restauradores – Rossio – Rua do Ouro – Praça do Comércio – Cais do Sodré

O recinto do Super Bock Bock Super Rock fica também a poucos minutos a pé da estação de comboios de Lisboa Oriente. Há descontos nos bilhetes de comboio para os portadores de bilhete para o festival:

30% de desconto em viagem de ida e volta, com ida em qualquer Intercidades ou Regional/InterRegional da oferta regular, com destino a Lisboa Oriente, entre os dias 18 e 22 de julho, e regresso no comboio especial nos dias 20, 21 e 22 de julho ou em qualquer Intercidades, Regional/InterRegional para clientes cuja estação de destino não seja servida pelas estações do comboio especial.



Nos comboios urbanos de Lisboa, há uma tarifa promocional de 2 euros, ida e volta, nas linhas de Sintra/Azambuja, Cascais e Sado. Nos comboios urbanos do Porto, aplica-se uma tarifa semelhante, válida em todas as linhas e complementar à viagem de comboio na Linha do Norte.





