Foi divulgado um novo trailer para "Bohemian Rhapsody", filme sobre a vida e obra de Freddie Mercury, dos Queen.

O filme conta com o ator Rami Malek no papel de Freddie, sendo que as semelhanças entre ambos são notórias, conforme o demonstra este mesmo trailer.

O filme chegará às salas de cinema do Reino Unido no dia 24 de outubro e contará a história dos Queen desde a sua formação até ao mítico espetáculo no Live Aid, em 1985, descrito por muitos como a melhor performance rock de sempre.

Veja aqui o novo trailer: