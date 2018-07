Começa na próxima sexta-feira, dia 20 de julho, a edição deste ano do Meo Marés Vivas.



Este ano, o festival realiza-se na Antiga Seca do Bacalhau, a 500 metros do anterior recinto, em Vila Nova de Gaia.



Das 25 mil pessoas de capacidade máxima, o Meo Marés Vivas passa a poder acolher 40 mil espectadores por dia.



Segundo Jorge Lopes, diretor da promotora PEV Entertainment, que organiza o evento de Vila Nova de Gaia, com esta mudança o Meo Marés Vivas quer tornar-se "o maior festival do Norte e do país".



Ainda há bilhetes, a 35 euros (diário), 65 euros (passe geral) e 150 euros (passe VIP). Veja aqui o horário dos concertos:

MEO MARÉS VIVAS



20 de julho

Palco Meo

Richie Campbell - 1h00

Jamiroquai - 23h

Goo Goo Dolls - 21h30

Manel Cruz - 20h



Palco Santa Casa

Fernando Daniel - 19h

We Find You - 17h



Palco Kia Digital

Waze - 18h



Palco Moche

Mundo Segundo - 2h



Palco RTP Comédia

João Seabra - 22h20



21 de julho

Palco Meo

David Guetta - 1h

Kodaline - 23h30

The Black Mamba - 21h30

Carolina Deslandes - 20h



Palco Santa Casa

Tiago Nacarato - 19h

Via - 17h



Palco Kia Digital

Kazzio - 18h



Palco Moche

Wet Bed Gang - 2h



Palco RTP Comédia

Fernando Rocha - 22h20



22 de julho

Palco Meo

D.A.M.A: - 1h

Rita Ora - 23h30

Joss Stone - 21h30

LP - 20h



Palco Santa Casa

Bárbara Bandeira - 19h

Janeiro - 17h



Palco Kia Digital

SEA - 18h



Palco Moche

Estraca - 2h



Palco RTP Comédia

Alexandre Santos - 22h50

Hugo Sousa

Quanto a transportes para o recinto, haverá um serviço de boleias (boleias Kia) entre as 18h e as 2h, com paragem nestes locais:

Afurada – Posto de Pescado

Cais de Gaia – Rotunda Caves Ferreira

Avenida dos Escultures – em frente à Casa Portista

Quinta do Marques Gomes (junto ao portão)

De carro, a saída da A1 é a de Gaia Afurada; a partir daí, siga as indicações para o festival. Nas imediações do recinto (coordenadas GPS: latitude 41.1348379 e longitude -8.6664127) há parques de estacionamento gratuitos.



De autocarro, as linhas a apanhar são a 11 e 12 (Porto - Lavadores) e 13 (Santo Ovídio - Lavadores), da Espírito Santo, saindo na paragem "Estamparia Lavadores", ou na 902 da STCP, que liga a Boavista ao recinto. Todas terão reforço nos dias de festival.

A partir da estação de comboios de Porto-Campanhã, deve apanhar o autocarro 27; nas estações de General Torres ou Devesas, em Gaia, apanhe o 14.



De metro, saia em General Torres (linha D) e apanhe um autocarro.

Hugo Sousa

As portas abrem às 16h. Veja aqui o mapa do recinto.