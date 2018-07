É um dos vídeos rock mais populares de sempre e, agora, arrecadou um novo título: o de teledisco mais antigo de sempre a chegar aos mil milhões de visualizações no YouTube.



'November Rain', o épico dos Guns N' Roses, foi apresentado em 1992, ou seja, 13 anos antes do "nascimento" do YouTube.



26 anos mais tarde, o teledisco de nove minutos ultrapassou os mil milhões de visualizações, juntando-se ao "clube" de menos de 50 vídeos que alcançaram essa marca.

O vídeo de 'November Rain' é, porém, o membro mais veterano desse grupo, onde surgem vídeos de Adele, Chainsmokers, Justin Bieber, The Weekend, Taylor Swift ou Ed Sheeran, todos lançados nos últimos dez anos.



Em 2017, Axl Rose, Slash e companhia fizeram uma digressão pela América Latina, o que poderá explicar que 83% das visualizações do vídeo em 2018 sejam de fora dos Estados Unidos, com o Brasil a representar 69 milhões de visualizações e o México 66 milhões.

Outro vídeo dos Guns N' Roses, 'Sweet Child O'Mine', está a aproximar-se dos 700 milhões de views, tendo neste momento o título de vídeo mais popular dos anos 80 naquela plataforma.

O primeiro vídeo a ultrapassar a marca dos mil milhões foi o de 'Gangnam Style', de PSY, em 2012.

Recorde aqui o ambicioso vídeo de 'November Rain', realizado por Andy Morahan e orçado, à época, em cerca de um milhão de dólares.