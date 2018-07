Começava assim o relato da BLITZ do concerto dos Pearl Jam, no passado sábado, no NOS Alive: "Último dia de festival, penúltimo concerto do serão e muita coisa já nos passou pela cabeça, nomeadamente - será que ainda há bandas que mereçam o respeito, ou o silêncio, de uma grande multidão? Quando, com as suas cábulas e uma garrafa de vinho, Eddie Vedder entra em palco, desfazem-se as dúvidas: os Pearl Jam são essa banda".

Epicurista por natureza, o músico norte-americano não dispensou, pois, uma garrafa do 'néctar dos deuses' no palco de Algés. A atenta câmara fotográfica de Rita Carmo captou o rótulo traseiro da garrafa e pode assegurar que a preferência de Vedder recaiu sobre um tinto Barolo da quinta Il Pozzo, vinho produzido na região do Piemonte, no noroeste de Itália, conhecido por "O Rei dos Vinhos" ou "O Vinho dos Reis".

Resta saber se Vedder bebeu um 'gama regular', que custa normalmente entre 16 a 18 euros por garrafa, ou um vintage, cujo preço dispara e depende dos anos.