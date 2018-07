Arnold Schwarzenegger criticou o encontro de Donald Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsínquia, descrevendo o Presidente dos Estados Unidos como um 'fanboy', isto é, dando a entender que Trump mantém com Putin a relação de um admirador com um ídolo.

"Ficaste a tremer como varas verdes, como um 'fanboy", afirmou o ator, no Twitter. “Não sei se querias um autógrafo ou uma selfie, ou algo do género”.

Schwarzenegger, que também foi governador do estado da Califórnia, atacou ainda Trump por ter defendido Putin das acusações de ingerência russa nas últimas eleições norte-americanas. "Que raio se passa contigo?", perguntou.

"Que aconteceu às palavras e à força de Ronald Reagan, quando foi ao Muro de Berlim dizer 'Sr. Gorbachev, derrube este muro'? Que aconteceu a tudo isso?".

Veja o vídeo das críticas de Schwarzenegger a Trump: