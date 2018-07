Matt Cameron, baterista dos Pearl Jam e também dos Soundgarden, envergou uma t-shirt com a cara de Chris Cornell, no concerto do passado sábado no NOS Alive.



O músico norte-americano homenageou assim o seu antigo companheiro, que faleceu no ano passado.



A t-shirt, na qual Chris Cornell aparece desenhado num estilo que recorda o símbolo da Starbucks (uma marca criada em Seattle), já vem sendo usada em vários concertos, como em março, no Brasil. Veja aqui:

Em Portugal, a imagem foi mesmo projetada nos ecrãs gigantes:

Em maio, Matt Cameron assinalou o primeiro aniversário da morte de Chris Cornell com uma mensagem no Instagram sobre a sua "alma gémea. O Chris sempre deu o exemplo, pela forma como trabalhava, pelo seu sentido de humor, pelo seu amor pelos animais e pelo amor que sentia pela sua família", escreveu, recordando o dia de fevereiro de 1986 em que fez a primeira audição para entrar nos Soundgarden. "Ficarei para sempre grato pelas décadas de encorajamento e pela grande amizade que criámos. Adoro-te, amigo".