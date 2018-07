Na passada sexta-feira, os norte-americanos Portugal. The Man tiveram à sua espera uma tenda a abarrotar - no NOS Alive, o Palco Sagres foi minúsculo para receber os autores de 'Feel It Still', o grande êxito que no ano passado fez da banda do Alaska um sucesso nos Estados Unidos.



O fenómeno alastrou, entretanto, ao resto do mundo e no segundo dia do NOS Alive os Portugal. The Man deram um concorrido concerto num dos vários palcos do festival de Algés.



Esta não foi, porém, a primeira vez dos Portugal. The Man no país ao qual pediram o nome emprestado. Em 2016, tocaram em Paredes de Coura, onde foram recebidos não com "um calor mediterrânico, mas [com] um aplauso diplomático e cortês", escreveu então a BLITZ.

"O público não se faz rogado e não desperdiça novo pretexto para gritar 'Portugal, Portugal, Portugal', misto de euforia pós-Euro 2016 e cómica homenagem à banda que vê em palco", contava Luís Guerra, elaborando: "O grupo liderado por John Baldwin Gourley é uma daquelas confusões que raramente dão certo, a longo prazo, cumprindo auspícios a espaços - entenda-se, em canções que chegam sem aviso (o soul pop 'markronsiano" de 'Feel It Still', por exemplo) para partirem rapidamente e darem lugar a monólitos de rock sensaborão sacados ao livro do rock americano dos anos 70".

Não é que isto seja mau - é só desconcertante e algo desajeitado (parece Portugal, o país, quando não está nos seus dias)", era o remate da BLITZ. Ou seja, em agosto de 2016 já Paredes de Coura ouvia 'Feel It Still', que só seria editado em março de 2017.



Mas a viagem da banda pelo país seu homónimo começava antes, em 2009, também em Paredes de Coura.



Num dia em que atuariam Peaches e Nine Inch Nails, os Portugal. The Man ocupavam o horário de fim de tarde, sem alvoroço.



"Os Portugal. The Man - quatro meninos e uma menina do Alaska, nos Estados Unidos - saíram dos anos 70 para darem um concerto ora bucólico, ora exploratório no verde de Paredes de Coura. Frente a um público já numerososo, fizeram malabarismos entre a folk, o psicadelismo e os riffs de guitarra à Led Zeppelin, sempre com um pé (e os penteados guedelhudos) na década de 70", anotava Lia Pereira.



"A abrir, uma versão de 'One Is The Loneliest Number', canção de Harry Nilsson celebrizada na voz de Aimee Mann, na banda-sonora de Magnolia, entusiasmou alguns e apontou numa direção algo enganadora. Na hora que se seguiu, os Portugal. The Man - nome aparentemente escolhido por jogar com o contraste entre o colectivo de um país e a individualidade do homem - mostraram-se amigos da experimentação e até de alguns momentos de heroísmo à guitarra, a fazer lembrar os Mars Volta. Na despedida, e depois da boa receção a temas como 'My Mind', os norte-americanos agradeceram a Portugal a inspiração para o batismo da sua banda e quiseram levar consigo um souvenir da pacífica estreia, tendo o guitarrista tirado uma fotografia à plateia, que sorriu para o boneco".

Veja aqui as fotos das três passagens dos Portugal. The Man por Portugal.

Em 2009:

Álvaro Pereira

Em 2016:

Álvaro Pereira

Em 2018:

1 / 9 Rita Carmo 2 / 9 Rita Carmo 3 / 9 Rita Carmo 4 / 9 Rita Carmo 5 / 9 Rita Carmo 6 / 9 Rita Carmo 7 / 9 Rita Carmo 8 / 9 Rita Carmo 9 / 9 Rita Carmo

