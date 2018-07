Pela 12ª edição do NOS Alive, que no passado sábado chegou ao fim em Algés, passaram 165 mil espectadores (números da organização).



Pearl Jam, Queens of the Stone Age e Arctic Monkeys foram os grandes cabeças de cartaz do evento, que no próximo ano se realizará, mais uma vez, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. As datas também já foram reveladas: o NOS Alive 2019 acontece a 11, 12 e 13 de julho.

Os bilhetes já estão à venda, custando 65 euros (bilhete diário) e 149 euros (passe de três dias).



Veja abaixo algumas das melhores fotos da edição deste ano.

