O concerto dos Queens of the Stone Age no festival Mad Cool, em Madrid, ficou marcado pelo protesto de Josh Homme contra a área VIP situada mesmo em frente ao palco, de acesso interdito a pessoas não autorizadas.

O vocalista da banda interrompeu o espetáculo do passado sábado enquanto interpretava 'No One Knows', um dos seus maiores êxitos, para exigir à segurança que deixasse entrar público para essa mesma zona.

"É melhor que deixem aquelas pessoas entrar. Não toco enquanto não o fizerem", disse. "Vocês hoje trabalham para mim".

Uma exigência que foi cumprida, já que a segurança permitiu a entrada do público naquela zona, levando Homme a congratular-se.

"Isto é um concerto dos Queens of the Stone Age e vocês podem fazer o que vos apetecer. Deixem-nos entrar. Olhem bem para mim. Ou deixam que eles entrem ou eu vou aí abaixo buscá-los", rematou.

Mais tarde, o vocalista justificou as suas ações com o facto de estar "farto de toda a gente dizer a toda a gente o que fazer".

"Viajámos milhares de quilómetros para tocar na vossa festa, para vos dar uma noite inesquecível. Não iremos sair daqui enquanto vocês não estiverem completamente lixados, drogados, a dançar, a curtir com alguém e a ter a melhor noite das vossas vidas", disse.

Recorde-se que o festival Mad Cool se realiza nas mesmas datas que o NOS Alive, partilhando com o evento português mais de vinte nomes do seu cartaz.

Os Queens of the Stone Age foram um deles, tendo atuado no Passeio Marítimo de Algés, na passada sexta-feira.