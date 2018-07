Os White Stripes foram uma das grandes atrações da primeira edição do NOS Alive. 11 anos depois, o Passeio Marítimo de Algés voltou a vibrar com o hino 'Seven Nation Army', mas desta vez o líder da finada dupla norte-americana apresentou-se em nome próprio (igualmente bem acompanhado, mas sem Meg White, sua comparsa de então). A canção-maior dos Stripes agigantou-se na última década, um pouco ao contrário do seu criador, que tem vindo a perder fulgor de álbum para álbum. Em palco, isso não é um problema, com White a picar e revisitar ótimos momentos dos seus vários projetos - não só de White Stripes e temas da sua carreira a solo se fez a história do concerto desta noite: também temas dos Raconteurs e Dead Weather se ouviram alto e bom som.

O concerto de White não foi, contudo, suficientemente eficiente na hora de apagar a belíssima recordação do espetáculo que o deu no Coliseu de Lisboa há seis anos, aquando da edição do decentíssimo disco de estreia a solo, "Blunderbuss". O início foi estrondoso, com a intempestiva 'Over and Over and Over', que apesar de incluída no novo "Boarding House Reach" nasceu ainda com os White Stripes em vida (nota-se bem em disco e nota-se ainda melhor em palco), mas de então em diante, apesar de admiráveis esforços, só nos momentos em que se atirou a temas mais antigos conseguiu chamar a si a gigantesca multidão que tinha à frente.

Da guitarra acústica tingida de country de 'Hotel Yorba' passou à distorção de uma 'Corporation' que descambou em jam session, seguiu com a bluesy 'I Cut Like a Buffalo' e estendeu a mão ao público com a sensível 'We're Going to Be Friends'. Uma versão mais musculada e direta ao osso de 'Steady, As She Goes', dos Raconteurs, caiu muito bem antes da acalmia de 'Connected by Love', mas foi já na reta final, com a enérgica 'Icky Thump' (e até adivinhámos um alvo em forma de Donald Trump no ecrã) e, claro, sabiamente guardado para o fim, o hino 'Seven Nation Army' que o público saiu de uma certa dormência que, certamente, se explica bem pela vontade de ver o artista dali para fora e ter à sua frente Eddie Vedder e os seus Pearl Jam. "Vocês foram incríveis e eu fui o Jack White". Assim foram as despedidas.