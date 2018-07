Os Pearl Jam atuaram este sábado no último dia do NOS Alive, um concerto que era há muito aguardado pelos fãs e que contou com uma grande surpresa: a presença de Jack White em palco.

O guitarrista juntou-se a Eddie Vedder e restantes Pearl Jam para interpretar 'Rockin' in the Free World', tema de Neil Young que o grupo de Seattle toca com frequência.

Esta colaboração deu-se já no final do concerto, após Jack White ter assistido ao concerto dos Pearl Jam do palco. Veja aqui o vídeo: