Os Pearl Jam atuaram este sábado no último dia do festival NOS Alive, um concerto há muito aguardado pelos fãs portugueses, que esgotaram as entradas para este último dia no mês de dezembro.

Para além dos grandes clássicos da sua carreira, como 'Better Man' ou 'Daughter', os Pearl Jam interpretaram também algumas versões de outros artistas, como 'Imagine' de John Lennon, pautada por um discurso de Eddie Vedder.

"Passa-se algo estranho: há pessoas que pensam mais na sua ganância e no seu próprio lucro que no ambiente, nas pessoas, nos imigrantes, na igualdade, no respeito pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo", disse.

"É um sinal de alarme, para que todos nós acordemos... Porque eu consigo perceber, daqui de cima, que nenhuma destas questões é um problema para este público", continuou.

"Sei que já ouviram esta canção antes, o que significa que a podem cantar connosco. E, se acenderem as luzes, conseguiremos ver até onde vocês vão".

Veja aqui o discurso de Vedder: