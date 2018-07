A atuação dos norte-americanos At The Drive In, bem na reta final de mais uma edição do NOS Alive, foi tão intensa e acelerada quanto se esperava e quanto se exige a uma banda hardcore: ruidosa, direta ao assunto e explosiva. Foi, no entanto, mais concisa do que o coletivo liderado pelo carismático Cedric Bixler desejava. Ao fim de aproximadamente meia-hora, o músico de El Paso, Texas, deixou o recado: “queremos muito tocar mais para vocês mas os Pearl Jam deram um concerto muito longo... embora não tão longo quanto a minha pila”.

Recorde-se que os Pearl Jam impuseram que mais nenhum espaço do festival de Algés estivesse em atividade durante a sua atuação no palco principal, pelo que os At The Drive In subiram ao palco Sagres com um considerável atraso. Apesar de não ter apresentado o alinhamento que desejava, o grupo, que depois de um longo período de afastamento voltou ao ativo em 2015, não se fez rogado e apostou tudo num grupo de canções que passou em revista um percurso não muito prolífico mas capaz de criar em torno dele um culto alargado de admiradores.

Se do recente "In•ter A•li•a", editado no ano passado, retiraram um 'Hostage Stamps' que mal deu tempo para respirar e um corrosivo 'Governed by Contagions', lá atrás, ao muito celebrado "Relationship of Command", foram buscar o irrequieto 'Sleepwalk Capsules' e um explosivo 'One Armed Scissor', guardado para o final. Apesar de a tenda ter ficado muito longe de cheia, a resposta foi efusiva, com os admiradores da banda, que assumiu ter chegado para "festejar ao estilo do Texas", a responderem com afinco às guitarradas aguçadas e poderio de bateria e aos malabarismos (vocais e não só) de Bixler.

Quando não estava a berrar empoleirado no bombo ou a atirar o suporte do microfone pelos ares, o músico desejava ironicamente "bom dia" à plateia ou fazia piadas sobre o cheiro que pairava no ar ("consigo cheirar-vos. E vocês conseguem cheirar-me a mim? Cheiro a presunto, a toucinho") ou... o líder os Aerosmith: "aqui está o Steven Tyler e ali o Johnny Depp. Vocês sabem do que estou a falar" - sabemos? - "todas as estrelas vão morrer no cu do Steven Tyler". Antes das baquetas voarem para o público, despediram-se com agradecimentos: "obrigado por ficarem por cá para nos verem".