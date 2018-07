Em 2019, o NOS Alive vai realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de julho.



Ontem, em conferência de imprensa, Álvaro Covões, diretor da Everything is New, fez um balanço muito positivo da edição deste ano, salientando a forma "harmoniosa" como o festival decorreu, o sucesso de espaços como o Palco Comédia e o "tempo recorde" com que a agência dos ingleses Kooks, cujo concerto foi cancelado de véspera, conseguiu encontrar um substituto (os também ingleses Blossoms).



Também presente na conferência de imprensa, o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, revelou que foi assinado um protocolo entre a autarquia e a Everything Is New, que garante a permanência do evento naquele local - o Passeio Marítimo de Algés - durante mais cinco anos. Para Isaltino Morais, este protocolo é um garante de "estabilidade" para o festival. O Presidente da Câmara de Oeiras referiu ainda que "a ligação com o rio" será melhorada nos próximos tempos, sem adiantar mais pormenores.



Quanto às infra-estruturas, Álvaro Covões congratulou-se pelas melhorias na saída do recinto e enalteceu o trabalho no local da PSP, dos bombeiros, da Proteção Civil e da equipa de segurança.