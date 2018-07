Os escoceses Franz Ferdinand sabem bem que por muito que continuem a editar álbuns e eles sejam bem recebidos, será muito difícil suplantar o fulgor com que, há 14 anos, tomaram de assalto os palcos mundiais do rock. E isso ficou bem claro no concerto que deram ao início da noite deste último dia de NOS Alive. No regresso a solo nacional depois de três anos de ausência (recorde-se que atuaram em 2015 com o projeto FFS, ao lado dos Sparks, no Super Bock Super Rock), apostaram forte nos temas mais conhecidos e retiraram do mais recente "Always Ascending", editado no passado mês de fevereiro, apenas três temas

Depois de iniciar o concerto, num rompante, com uma fulgurante 'Do You Want to' e a explosiva 'Dark of the Matinee', a banda de Glasgow colocou os pés no presente pela primeira vez com o tema que dá nome ao novo registo, guiado por sintetizadores até uma respeitável trovoada de bateria, regressando rapidamente lá atrás com uma versão lenta e algo cansada da efervescente 'No You Girls'. Alex Kapranos, sempre competente na sua tarefa de mestre de cerimónias, manteve-se todo sorrisos ao longo da atuação, espalhando charme e a confiança descontraída de quem sabe estar a "jogar em casa".

"Boa noite! Como se sentem? Estão bem?", questionou antes de realçar o quão felizes estavam por estar em Portugal. Ao longo da atuação, o vocalista foi exigindo a participação da plateia, que reagiu em concordância sempre que lhe foi pedido para pôr as mãos no ar ("isso é lindo"). A sequência que juntou 'Love Illumination', resgatado a "Right Thoughts, Right Words, Right Action", de 2013, às bem recentes 'Glimpse of Love' e 'Lazy Boy' não arrancou grande comoção à multidão e rapidamente voltaram a apontar para o passado.

De rajada, serviram 'Walk Away' e as dançáveis 'Michael' (dedicada, depois de verbalizar a sua admiração pelo cartaz do festival, aos "bonitos rapazes e raparigas" das outras bandas) e 'Ulysses', reservando para o final aqueles que permanecem até hoje os seus dois grandes hinos: 'Take Me Out', o single que os lançou, recebida em histeria, e uma sempre incendiária 'This Fire', em versão estendida. "Estão comigo, NOS Alive? Porque eu estou com vocês". Estivemos todos.

