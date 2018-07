Os Massive Attack cancelaram esta madrugada o seu espetáculo no festival Mad Cool, em Madrid, quinze minutos após a hora marcada para a sua subida ao palco.

A banda britânica alegou que o som que vinha do palco onde, à mesma hora, atuavam os Franz Ferdinand iria prejudicar o seu próprio concerto.

A organização do festival Mad Cool reagiu posteriormente a esta decisão da banda, dizendo em comunicado que tentou "atrasar os concertos de outras artistas, e procurar um horário onde os Massive Attack se sentissem confortáveis".

"A decisão de cancelar o espetáculo partiu dos Massive Attack, de forma unilateral", conclui.

O festival Mad Cool, que se realiza nas mesmas datas que o NOS Alive e partilha com este vários nomes no cartaz, prossegue hoje com atuações dos Queens of the Stone Age (que passaram ontem por Algés), Depeche Mode e Dua Lipa, entre outros.