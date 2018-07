São seis da tarde e o sol queima impiedosamente o recinto do NOS Alive; em pleno mês de julho, o verão pode ainda não ter mostrado todas as suas cores mas, por comparação com as temperaturas que se têm feito sentir, é uma tarde de calor que acolhe o regresso dos Alice in Chains ao festival onde estiveram pela última vez há oito anos.



Tal como aconteceu, no primeiro dia, com os Nine Inch Nails, esta parece ser uma hora contranatura para receber uma banda que se conserva fiel a um certo negrume dos anos 90. Na plateia, já muito numerosa, a paleta cromática espelha essa mesma estética: há calções daqueles que fizeram escola durante o movimento grunge, alguns pares de botas Doc Martens e muitas t-shirts não só dos Pearl Jam, os grandes cabeças de cartaz da noite, como de outras instituições rock (o prémio de "camiseta" mais inesperada terá de ir para a t-shirt vintage de Mr. Bungle).



Há muito sol e muita luz quando os Alice in Chains, com o vocalista William DuVall no lugar de Layne Staley, começam a tocar. Com disco novo, "Rainier Frog", prometido para agosto, os norte-americanos fizeram o que estava ao seu alcance para obter uma reação do público mas, mesmo que um pouco por o recinto as câmaras mostrassem espectadores distraidamente trauteando as letras de 'No Excuses', 'Man in the Box' ou 'Would?', pedir à plateia maiores manifestações de entusiasmo é, porventura, esperar demasiado a esta hora do dia.

É possível que muitos dos que aqui se encontram, frente ao maior palco do festival, estejam já a guardar lugar não só para os Pearl Jam como para Jack White, que já fez saber que não se deixará fotografar pela imprensa. Por isso, e ainda que William DuVall e Jerry Cantrell se esforcem para comunicar com os portugueses (e não só; há uma bandeira do Chile no público), com o vocalista a cumprimentar mesmo os fãs em bom português, a resposta é algo tépida.



Contrariamente a alguns dos seus conterrâneos, os Alice in Chains nunca adocicaram o seu som, mantendo-se sempre próximos da matriz; em 2018, continuam assim a soar como pequenitos tanques de guerra a avançar por terrenos cheios de lama. Não é uma crítica, apenas uma constatação e uma explicação possível para a relativa falta de adesão do público - que vibra quando aparece no ecrã gigante - ao concerto honesto e empenhado dos Alice in Chains. Despediram-se com uma versão desacelerada de um dos seus clássicos, 'Rooster', com aquele aroma aos autênticos blues de Seattle, o grunge.