São eles próprios que o dizem: o concerto dos Wolf Alice no NOS Alive, em 2016, neste mesmo palco, foi um dos melhores da jovem banda britânica. Não parece elogio de circunstância.

O grupo que, ao primeiro álbum, batizou uma das suas canções de 'Lisbon' (foi, evidentemente, tocada hoje) surge em palco ligada a um 'entusiasmómetro'. Ellie Rowsell (voz e guitarra), nascida há quase 27 anos no norte de Londres, é uma 'frontman' que nos olha nos olhos, o resto da banda - Joff Oddie (guitarra), Theo Ellis (baixo) e Joel Amey (bateria) - está visivelmente excitado.

Não é caso para menos: o 'hype' merecido de "Visions of a Life" (2017), mais completo e sofisticado sucessor de "My Love Is Cool" (2015) e a boa 'janela' de horário (Bryan Ferry não moveu multidões; Nine Inch Nails só começaria mais adiante) fizeram encher por completo a tenda do palco Sagres, ao ponto de só termos conseguido tirar o pulso ao concerto do lado de fora.

Logo à segunda canção, 'Yuk Foo', uma tempestade de areia. É a canção mais punk do novo álbum, do qual se ouviriam não muito depois 'Don't Delete the Kisses', monumento de electro-rock de fervura lenta, propulsionada por uma Ellie Rowsell em 'spoken word' (e refrão estridente), e a muito airosa 'Beautifully Unconventional', alimentada por riffs de guitarra suculentos (e um fraseado muito Alex Turner).

A capacidade vocal de Rowsell evidencia-se nos vários agudos geridos de forma exímia no limite, mas também na maneira menos ostensiva com que aborda as voltas de 'Visions of a Life' e, com ímpeto juvenil, o rock enviesado de 'Giant Peach', belíssima coleção de riffs sacada ao primeiro álbum - e última canção ouvida nesta noite.

Do lado de cá, aclamação e uma energia palpável que a banda recebe vampirescamente. É assim que tem de ser.