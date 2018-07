O vocalista dos Duran Duran, Simon Le Bon, foi recentemente acusado de ter apalpado uma empregada de uma loja de discos onde a banda deu uma sessão de autógrafos, em 1995.

Numa publicação nas redes sociais, a empregada em questão descreve "o choque" que sentiu, e que a deixou "paralisada".

"Tinha um sorriso amarelo na cara, mas assim que o choque passou, o meu cérebro entrou em pânico", disse. "Se eu me revoltasse, iria aparecer nos jornais como a rapariga que acusou Simon Le Bon. Seria despedida, rejeitada, ignorada e até mesmo odiada".

"Espero que ele admita publicamente o que fez. Espero que ele se desculpe perante a sua mulher e filhas. Espero que as filhas dele vivam num mundo melhor do que aquele que ele criou, e as minhas também", rematou.

O músico já reagiu, através de um comunicado em que diz que o incidente não ocorreu. "Esse comportamento teria sido inaceitável e inapropriado tanto nessa altura como hoje. Mas não aconteceu", escreveu.

"Há meses, ela contactou-me devido a estas acusações. Propus encontrar-me com ela em privado para esclarecermos tudo. Ela decidiu tornar isto público", continuou. "Não posso pedir desculpa por algo que não fiz".