Já foram divulgados os horários do festival Super Bock Super Rock, que começa na próxima semana, no Parque das Nações, em Lisboa.



Veja abaixo.



19 de julho

Palco Super Bock

00h10 - Justice

22h15 - The xx

20h00 - Tributo Who the F*ck Is Zé Pedro



Palco EDP

22h50 - The Vaccines

21h15 - Lee Fields & the Expressions

19h20 - Temples

18h00 - Parcels

17h00 - The Parkinsons



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Mirror People

21h00 - Filipe Sambado e os Acompanhantes

19h20 - Vaiapraia e as Rainhas do Baile



Palco Somersby

2h50 - Songhoy Blues

1h30 - Mahalia



20 de julho

Palco Super Bock

23h50 - Travis Scott

22h00 - Anderson .Paak & the Free Nationals

20h00 - Slow J



Palco EDP

22h50 - Tom Misch

21h10 - Princess Nokia

19h20 - Oddisee & Good Company

18h00 - Prof Jam

17h00 - Olivier St. Louis



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Ermo

21h10 - Luís Severo

19h20 - Virtus



Palco Somersby

2h50 - Pierre Kwenders

1h05 - The Alchemist



21 de julho

Palco Super Bock

00h00 - Julian Casablancas & the Voidz

23h20 - La Fura Dels Baus

21h40 - Benjamin Clementine

21h20 - La Fura Dels Baus

20h00 - Stormzy



Palco EDP

22h15 - The The

20h40 - Sevdaliza

19h20 - Baxter Dury

17h30 - Isaura

Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Pop Dell'Arte

21h00 - Keep Razors Sharp

19h20 - Sunflowers



Palco Somersby

2h40 - DJ Big

1h10 - Sofi Tukker



Os bilhetes custam 55 euros (bilhete diário) e 109 euros (passe de três dias) ou 150 euros (bilhete diário VIP com acesso ao front stage) e 260 euros (passe VIP com acesso ao front stage).