Nos já longínquos anos 90, os Snow Patrol começaram por ser seguidores do rock alternativo americano - Dinosaur Jr, Pixies, Pavement -, e foi nessa toada algo improvável para uma banda escocesa dos anos 90 (foi, assinale-se, a segunda contratação da editora Jeepster, de Glasgow, depois dos Belle & Sebastian) que se deram a conhecer em 1998 com "Songs For Polarbears".

Muito mudou desde que Gary Lightbody e companheiros se iniciaram nestas lides, sendo que as primeiras inflexões se começaram logo a sentir em "When It's All Over We Still Have to Clear Up", em 2001, tendo a banda perdido a eletricidade difusa do seu 'batismo' americano para concretizar canções de um classicismo rock mais pronunciado. "The Final Straw" (2003), o terceiro álbum, acentuaria o lado mais pop do grupo, agora seguindo o encalço da música de contornos sublinhados dos Coldplay e apresentando ao mundo 'Run', canção épica que seria cinco anos depois ainda mais difundida por Leona Lewis.

O cume da curva é atingido com "Eyes Open" (2006), o disco mais vendido no Reino Unido no ano em que é editado, repositório de 'Chasing Cars', que se tornaria a canção de assinatura do grupo.

Apesar do crescimento sustentado, o sucesso dos Snow Patrol media-se em sucessos radiofónicos, normalmente canções polvilhadas de acordes emocionais, riffs de guitarra em cascata, próprias para ilustrar relações intensas.

O amor não dura para sempre e, depois de dois álbuns menos memoráveis, o grupo silenciou-se demoradamente, Lightbody assumiu o 'writer's block' e só voltou este ano, com o "Wildness" que chega alguns anos atrasado.

Empenhado e simpático, o concerto dos Snow Patrol no NOS Alive foi uma espécie de reencontro. Não aquele regresso em que tudo, milagrosamente, parece encaixar na perfeição, como se a ausência não tivesse deixado mossa, mas aquele reaproximar lento e até algo temeroso, típico de quem sente que precisa de apalpar terreno antes de se entregar ao abraço.

Não foi, decerto, a ocasião ideal para o ajuste de contas. O público que preenche com mediana generosidade o espaço 'alcatifado' do palco NOS está nitidamente à espera de outros rapazes, os Arctic Monkeys, pouco reagindo - de forma geral - a estes, mais velhos, provenientes da 'neve'.

Quase integralmente baseado em baladas 'midtempo' (aquelas que não se deixam enterrar na modorra, mas também só levantam os pés do sol com o pára-quedas equipado), o alinhamento dos Snow Patrol passou pelos pontos óbvios: começa com 'Chocolate', teve 'Run' a meio ("esta eu conheço", diz alguém que passa por nós a correr) e guarda 'Chasing Cars' para o fim, onde a banda parece ter mais fãs do que até aí.

Das canções novas, 'Empress', cintilante, foi a mais promissora ao vivo, mas parece faltar hoje aos Snow Patrol a centelha que fez com que, há dezena e meia de anos, se fizessem maiores do que o palmarés anterior faria prever. Em 2019, terão nova oportunidade para tentar de novo (é a 16 de fevereiro, no Campo Pequeno, em Lisboa). Aí estarão exclusivamente entre os seus e os Arctic Monkeys não tocarão a seguir.