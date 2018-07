António Zambujo, que ontem atuou por duas vezes no NOS Alive, recebeu a "visita", durante uma das suas atuações, de quatro convidados muito especiais.

Salvador Sobral, que no ano passado venceu a Eurovisão e este ano tem estado a apresentar temas novos, de um vindouro disco em nome próprio, foi um desses convidados surpresa, ao lado de Janeiro, o cantor e compositor que, este ano e a convite de Salvador, também participou no Festival da Canção.

Segundo a Lusa, a "turma" ficou completa com Miguel Araújo, que ontem abriu o palco NOS, e o também portuense Tiago Nacarato, que se tornou popular depois de participar no programa The Voice Portugal.

"Pelo meio, a casa de fados recriada no recinto foi pequena demais para os dois concertos de António Zambujo, com a curiosidade a aumentar por causa das presenças em palco dos músicos Salvador Sobral, Tiago Nacarato, Janeiro e Miguel Araújo", noticia a Lusa.



Hoje, no EDP Fado Café, há concertos de Teresinha Landeiro e Buba. Cartaz aqui.