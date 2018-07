O vocalista dos System of a Down, Serj Tankian, escreveu uma carta aberta aos fãs na qual explica as razões que levaram a um hiato prolongado da banda, e o porquê de ainda não terem anunciado um álbum novo.

A carta surge poucos dias após uma entrevista do guitarrista Daron Malakian à revista Kerrang!, onde este afirma que Tankian não tem a mesma vontade dos restantes membros da banda em gravar um álbum novo.

Segundo Malakian, o vocalista não queria sequer gravar "Mezmerize" e "Hypnotize", os dois álbuns que os System of a Down editaram em 2015.

Esta quinta-feira, Serj Tankian respondeu ao colega e admitiu, aos fãs, que a decisão de fazer uma pausa na carreira dos System of a Down foi ideia sua, citando divergências artísticas.

"Senti que fazer a mesma coisa, com as mesmas pessoas, ao longo do tempo era artisticamente redundante, até para um grupo tão dinâmico quanto o nosso", escreveu.

Não foram apenas essas as únicas divergências, contudo; Tankian cita também motivos financeiros para o seu afastamento.

"Quando o 'Mezmerize' e o 'Hypnotize' saíram, o Daron controlava o processo financeiro e os lucros com o publishing", disse.

Após o regresso da banda ao ativo, em 2011, o vocalista diz ter-se sentido hesitante em relação a um novo álbum devido a estes mesmos motivos, propondo aos seus colegas um novo acordo.

Um acordo que significaria, segundo Serj Tankian, "igualdade" no que ao input criativo e ao publishing diz respeito, bem como "o desenvolvimento de um novo conceito ou temática para que [o resultado final] não fosse meramente um disco mas uma experiência".

As tentativas de Tankian saíram, para já, goradas. "O meu único lamento é que não tenhamos conseguido dar-vos um novo álbum dos SoaD. Pelo facto peço desculpa", rematou.

Leia aqui a carta de Serj Tankian, na íntegra: