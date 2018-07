Com uma sonoridade revigorada e “Achtung Baby” ainda bem fresquinho, os U2 lançaram-se à estrada em fevereiro de 1992 com a digressão Zoo TV, uma das mais emblemáticas da banda e considerada uma das mais memoráveis da história do rock. Ao longo de dois anos, o quarteto deu a volta ao mundo duas vezes: América, Europa, Austrália e Japão assistiram ao renascimento dos U2 em direto e a cores num palco renovado e criado com o intuito de fugir ao tradicional concerto rock.

Levando consigo um cenário multimédia que incluía uma multitude de ecrãs nos quais se cruzavam imagens de noticiários, canais de compras e slogans irónicos, a banda apresentava não só novas canções e antigos clássicos como uma série de “manobras”: ora tentavam ligar ao presidente norte-americano George Bush, ora convidavam figuras ilustres como o escritor Salman Rushdie, Lou Reed ou Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus dos ABBA para se juntarem a eles, ora Bono se multiplicava em personagens fictícias criadas por si (The Fly, Mirror Ball Man e, especialmente marcante, MacPhisto, o diabo encarnado numa estrela rock que vendera a alma e discursava sobre política e moral).

Ao todo, foram 157 concertos, entre os quais se conta um em Lisboa: a banda subiu ao palco do Estádio José de Alvalade no dia 15 de maio de 1993 para mostrar novas canções (‘The Fly’, ‘One’, ‘Even Better than the Real Thing’ ou ‘Mysterious Ways’), clássicos como ‘Bad’, ‘New Year’s Day’ ou ‘With or Without You’ e versões de temas de Lou Reed (‘Satellite of Love’) ou Elvis Presley (‘Can’t Help Falling in Love’). A Zoo TV tornou-se a digressão mais rentável de 1992, tendo vendido mais de 5 milhões de bilhetes ao longo de cinco fases, e ficou imortalizada no filme “Zoo TV: Live from Sydney”.