Os norte-americanos Queens of the Stone Age são hoje cabeça de cartaz no festival Alive, que decorre em Oeiras com lotação esgotada, num dia em que atuam também, entre outros, The National, Yo La Tengo e Eels.

A banda liderada por Josh Homme regressa a Portugal hoje, depois de passagens por outros festivais, a mais recente em 2014 no Rock in Rio Lisboa, para apresentar ao vivo "Villlains", álbum editado no verão do ano passado.

Pelo palco principal do recinto, no Passeio Marítimo de Algés, além dos Queens of the Stone Age, passam também hoje os Two Door Cinema Club, The National, Blossoms (em substituição dos The Kooks, que tiveram que cancelar a atuação devido a problemas de saúde do vocalista) e Black Rebel Motorcycle Club, todos repetentes em palcos portugueses.

Num dia de muitos regressos, há também estreias, caso do britânico Rag 'n' Bone Man e dos islandeses Kaleo, a quem cabe a tarefa de abrir os concertos no palco principal.

No Coreto da Arruada o dia é dedicado à música feita e cantada por mulheres, com Surma, Bernardo, Beatriz Pessoa, Minta & The Brook Trout, Isabel Nóbrega e um concerto surpresa.

Hoje, noutros palcos atuam ainda, entre outros, Rastronaut (acompanhado do artista Akacorleone), Branko, Teresinha Landeiro, Future Islands, Chyrches, Eels, Yo La Tengo.

A organização espera que passem pelo Passeio Marítimo de Algés cerca de 55 mil espectadores, por dia, 16 mil dos quais estrangeiros.

Devido à realização do festival, o trânsito estará condicionado nas zonas de Algés, Miraflores e Belém, podendo ocorrer interdições pontuais, entre as 15:00 e as 00:30, no IC-17 CRIL e na Avenida de Brasília junto ao acesso ao Viaduto de Pedrouços.

Desde as 07:00 de quinta-feira, dia em que começou o festival, o estacionamento está interditado na Avenida Brasília, entre o acesso do Viaduto de Pedrouços e a Rotunda de acesso ao Passeio Marítimo de Algés. Essa interdição durará até ao final do festival, ou seja, à madrugada de domingo.

Toda a informação detalhada sobre o NOS Alive pode ser consultada aqui.

O cartaz completo do dia:

Palco NOS

Kaleo 17h00

Black Rebel Motorcycle Club 18h25

Blossoms 19h50

The National 21h20

Queens of the Stone Age 23h05

Two Door Cinema Club 01h30

Palco Sagres

Sound Bullet 17h00

Japandroids 17h50

Eels 19h00

Yo La Tengo 20h25

Portugal. The Man 22h00

Rag 'N' Bone Man 23h30

Future Islands 01h00

CHVRCHES 02h45

Palco NOS Clubbing

XXIII 17h00

Na Surra 18h00

Populous 19h15

Kokoko! 20h15

Rastronaut + Akacorleone 22h35

Sango 23h50

Branko 01h20

DJ Lag 02h40

Palco Comédia

Miguel Lambertini 18h00

Bruno Henriques 19h25

Rui Cruz 20h50

Simon Day 22h35

Kalashnikov 00h50

EDP Fado Café

Teresinha Landeiro 17h30

Teresinha Landeiro 19h25

Buba 20h50

Buba 22h35

You Should Be Dancing 00h00

Coreto By Arruada

Isabela Nóbrega 17h30

Secret Show 18h40

Beatriz Pessoa 20h00

Bernardo 21h25

Minta & The Brook Trout 23h00

Surma 00h30

Pórtico NOS Alive

Road 31 15h00

Road 31 16h15

Trio Cadmira +1 17h30

Trio Cadmira +1 18h45

Catxibi 20h00