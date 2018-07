O segundo dia do festival NOS Alive contará com um argumento de peso: os Queens of the Stone Age, banda do carismático Josh Homme, de regresso a Portugal para apresentar "Villains", o seu último álbum.

A banda norte-americana subirá ao Palco NOS às 23h05, num dia também marcado por atuações de National, Eels e Yo La Tengo e pelo cancelamento dos Kooks, substituídos pelos Blossoms.

Os Queens of the Stone Age encontram-se de momento a percorrer a Europa, tendo atuado esta semana na sala Razzmatazz, em Barcelona.

"É de salutar que, no que diz respeito a riffs, um território tantas vezes trilhado, Homme e companhia continuem a mostrar soluções atrativas", escreve o jornal El Periódico.

"O trajeto final de 'A Song For The Dead' terminou um concerto a espaços robusto e sensual, de uma severidade sexy que faz dos Queens of the Stone Age uma grande banda", conclui.

'A Song For The Dead' deverá ser mesmo a última canção a ser escutada no Passeio Marítimo de Algés, fechando um encore com três canções.

O mote para o espetáculo será sobretudo "Villains", mas temas de álbuns como "Songs For The Deaf" terão também algum peso no alinhamento do concerto.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto dos Queens of the Stone Age no NOS Alive:

A Song for the Deaf

Sick, Sick, Sick

Feet Don't Fail Me

The Way You Used to Do

You Think I Ain't Worth a Dollar, but I Feel Like a Millionaire

No One Knows

The Evil Has Landed

In the Fade

My God Is the Sun

Smooth Sailing

Head Like a Haunted House

Domesticated Animals

I Never Came

If I Had a Tail

Villains of Circumstance

Little Sister



Encore

Make It Wit Chu

Go With the Flow

A Song for the Dead