Em novembro de 2017, os norte-americanos The National deram um concerto especial, em Bruxelas, na Bélgica.

Naquele espetáculo, a banda tocou na íntegra "Boxer", o seu quarto álbum, lançado dez anos antes.

O concerto foi editado em vinil, a propósito do Record Store Day, tendo esgotado em pouco tempo.

Hoje, dia em que os seus autores tocam pela 15ª vez em Portugal, "Boxer Live in Brussels" é editado em CD e pode também ser escutado nas plataformas de streaming.

Os The National tocam no NOS Alive esta noite, antes dos Queens of the Stone Age e dos Two Door Cinema Club. O concerto da banda do Ohio começa às 21h20.