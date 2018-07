Os históricos cabo-verdianos Os Tubarões são um dos primeiros nomes confirmados para o festival Milhões de Festa, que regressa a Barcelos entre os dias 6 e 9 de setembro. Também Gazelle Twin, The Mauskovic Dance Band, Warmduscher, Kink Gong, Tajak e o português Gonçalo vão atuar no evento nortenho.

Liderados por Ildo Lobo até 2004, ano da sua morte, Os Tubarões prometem a edição de um novo álbum este ano, mas trazem consigo a Portugal uma carreira com mais de quatro décadas ao serviço da música cabo-verdiana.

Em comunicado, a organização do festival, que este ano se realiza mais tarde e promete "reinventar-se" com um novo formato que envolverá vários espaços da cidade, avança que mais nomes serão anunciados nas próximas semanas. Informação sobre os bilhetes também é remetida para breve no site do festival.