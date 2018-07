Os Kooks cancelaram o seu concerto no NOS Alive, que deveria ter lugar esta sexta-feira às 19h50 no palco principal do evento.

Nas suas redes sociais, a banda britânica justifica a situação com o estado de saúde do vocalista Luke Pritchard. De acordo com a breve nota emitida, o músico terá de descansar a voz, uma vez que está a debater-se com uma bronquite. Os Kooks lamentam o ocorrido e prometem voltar em breve, pode ler-se ainda.

A organização ainda não anunciou um substituto.