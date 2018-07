A banda é numerosa, incorporando quatro mulheres (duas nos coros/percussões; uma no violino, outra no saxofone e oboé), misturando gerações e oferecendo uma frescura a um repertório 'antigo', validado por décadas de rodagem e centrado na figura carismática de Bryan Ferry, condecoradíssimo cavalheiro da mais nobre música britânica.

Estes não são os Roxy Music mas em quinze canções pelo menos uma dezena remonta aos anos de glória da banda que começou glam-rock e acabou na pop sofisticada dos anos 80. Então como hoje, os olhos azuis e o inefável ar de galã de Ferry dão um certo avanço a uma contenda que começou difícil e não terminou propriamente com golos de antologia.

Figura estranha num NOS Alive mais ligado a glórias contemporâneas, revelações de última hora e, pontualmente, aquela banda que têm 'aquele' êxito radiofónico (ou de Spotify), Bryan Ferry foi aquele avô bem posto que um fim de tarde do primeiro dia do festival de Algés não esperava ansiosamente. Ninguém recebeu mal este vulto de outros tempos (vénia aos Roxy Music, respeito pelo não devidamente incensado percurso a solo, um carinho especial pelo manto aveludado que cobriu as versões que nos deu a ouvir ao longo de décadas), mas a indiferença começou logo depois das primeiras filas.

Nada que incomodasse Ferry, camisa branca aberta acima do terceiro botão, aquele charme de bar de cruzeiro, que imaginamos ora de cocktail ora de taco de golfe entre mãos, em trânsito aturado entre Capri, a Côte d'Azur e Vale do Lobo.

Com a sua voz matreira de alcova, aparentemente intocada pela erosão dos tempos, apresenta réplicas fidedignas de 'Ladytron' (logo no início, oboé em delírio), 'Slave to Love' (aquele piscar de olho no iate) e, já perto do fim, uma 'Avalon' decalcadíssima do original (isto é um elogio), naquela sua placidez crepuscular absolutamente magnética.

Ciente de que estava num festival de verão e não no Casino de Montecarlo, o final foi o maior elogio à sua herança glam rock (e mais além...), com o funk minimal de 'Love Is the Drug', a panorâmica brilhante de 'Virginia Plain' (que o filme "Velvet Goldmine" tão bem recuperou no final dos anos 90) e o final boogie de 'Let's Stick Together', aquela canção que os T. Rex teriam feito se tivessem desejado participar no festival da Eurovisão (e isto também é um elogio).