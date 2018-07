Alegando doença do vocalista Luke Pritchard, os Kooks comunicaram nas suas redes sociais que não estarão presentes no NOS Alive. A Everything Is New avança agora a banda que os substituirá: os também ingleses Blossoms.

O quinteto de Stockport, que no ano passado atuou no palco secundário do evento, sobe desta vez ao maior palco do NOS Alive, às 19h50, vindo apresentar "Cool Like You", álbum lançado em abril deste ano.