Faltam poucas horas para o regresso dos Arctic Monkeys a Portugal, estrelas maiores daquele que será o primeiro dia do festival NOS Alive.

A banda britânica verá o seu concerto iniciar-se às 00h05, vindo a Portugal apresentar os temas de "Tranquility Base Hotel & Casino", o seu novo álbum, editado este ano. No entanto, e a julgar por alinhamentos recentes, os êxitos mais antigos serão mais do que muitos.

Segundo uma reportagem do jornal inglês i acerca do concerto dos Arctic Monkeys no festival TRNSMT, em Glasgow (Escócia), no passado 1 de julho, a banda "conseguiu agradar aos seus fãs mais acérrimos e apresentar-se a um público novo". "Vestido com um fato à anos 70 e com o cabelo penteado para trás, Alex Turner devolveu o olhar do público com a ajuda dos ecrãs laterais, à medida que punha de lado a sua guitarra, rondava o palco e abanava as pernas, sentado num banco de bar", pode ainda ler-se.

Nos concertos desta nova digressão, os Arctic Monkeys têm começado com 'Four Out Of Five', single retirado de "Tranquility Base Hotel & Casino", de imediato seguindo para um dos seus temas mais pesados e furiosos: 'Brianstorm', de "Favourite Worst Nightmare" (2007).

No final, os fãs da banda poderão esperar 'R U Mine?', a fechar o set principal, seguindo-se um encore de três canções, entre as quais a sempre aguardada '505'.

Do alinhamento farão parte, sobretudo, canções do seu novo álbum e do anterior, "AM". Menos cotado estará "Suck It And See", o quarto álbum dos britânicos, representado apenas por 'Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair'.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto dos Arctic Monkeys no NOS Alive:

Four Out of Five

Brianstorm

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Crying Lightning

The View From the Afternoon

Teddy Picker

She Looks Like Fun

Tranquility Base Hotel + Casino

Do Me a Favour

Cornerstone

Why'd You Only Call Me When You're High?

Knee Socks

One Point Perspective

Do I Wanna Know?

Pretty Visitors

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

Encore

Star Treatment

Arabella

505