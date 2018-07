A chuva, dizem as previsões, vem aí. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverão ocorrer aguaceiros no domingo, um dia após o término do NOS Alive.

Contudo, durante os três dias do festival - quinta, 12; sexta, 13; sábado, 14 de julho - esse cenário parece, para já, afastado. Conte, porém, com períodos de céu nublado e temperaturas não especialmente quentes para o que é habitual nesta altura do ano. A probabilidade de precipitação é de 11% para sexta e 18% para sábado.

Para quinta-feira, dia de início do festival, as máximas do termómetro apontam para 24º, com mínimas nos 18º. Sexta, a máxima mantém-se nos 24º e a mínima cifra-se nos 17º. No sábado regista-se uma descida da temperatura máxima, que será de apenas 21º.